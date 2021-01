Corona Lieferverträge für Impfstoff: Curevac setzt auf Transparenz – andere Hersteller mauern

Plötzlich ging es alles ganz schnell. Nachdem die Verträge der EU-Kommission mit den Herstellern von Impfstoffen gegen Corona über Monate geheim waren, kündigte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montag an, dass ab dem heutigen Dienstag der deutsche Hersteller Curevac als erster Einblick in die Details gewähren werde. Bis Freitag können Europa-Abgeordnete in einem speziellen Leseraum in Brüssel die Lieferbedingungen in Augenschein nehmen.