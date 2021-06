Corona-Pandemie Bundesrechnungshof: Spahns Ressort hat für Masken mehr an Apotheken gezahlt als notwendig

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach einem neuen Bericht des Bundesrechnungshofs in der Coronakrise für Schutzmasken zeitweise deutlich mehr an Apotheken gezahlt als nötig. So habe es bei der Erstattung von Masken für Menschen mit Vorerkrankungen „eine deutliche Überkompensation“ zugunsten der Apotheken gegeben, heißt es in dem Bericht der Rechnungsprüfer an den Haushaltsausschuss des Bundestags.