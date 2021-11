Corona und Wissenschaft Stoppt endlich die Förderung der Homöopathie!

Die jetzigen Coronazahlen sind die Quittung für das langjährige Hofieren der Märchenverkäufer. Krankenkassen sollten sie nicht mehr aus unser aller Beiträgen finanzieren, die homöopathische Behandlung sollte den Heilpraktikern überlassen werden. Und die Apotheker sollten Globuli nicht mehr unter dem Anschein der Medizin verkaufen können. Die neue Bundesregierung kann so dafür sorgen, dass Teile der Gesellschaft langfristig das Vertrauen in die Wissenschaft zurück gewinnen – und das Vertrauen in Impfungen.



