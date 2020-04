Coronakrise: Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt vor Rückkehr zum Corona-Shutdown

Am Tag der Wiedereröffnung von Geschäften in vielen Bundesländern hat Kanzlerin Angela Merkel eindringlich vor einem Scheitern in der Coronakrise gewarnt. Es wäre „jammerschade“, wenn man die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie wieder auf Spiel setzen würde, sagte Merkel am Montag nach der Sitzung des Corona-Kabinetts.