Coronapandemie Mit der Vermögensteuer kommen wir nicht aus der Krise

Die Wiedereinführung von Vermögensteuern ist gerade in Zeiten des billigen Geldes und einer Rekordverschuldung das falsche Signal. Denn diese Steuer begünstigt jene, die sich dem Gegenwartskonsum verschreiben. Ersparnisse sind Konsumverzicht in der Gegenwart und in die Zukunft verschobener Konsum. Wer heute Konsumverzicht übt und spart, soll oberhalb der Freibeträge belastet werden. Dies wäre ein Angriff auf den Erfolgsfaktor der Familienunternehmen und auf die Gerechtigkeit der Besteuerung. Familienunternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie langfristig agieren, Kapital im Unternehmen belassen und Rücklagen für Krisenzeiten bilden. Diese Vorteile, die unsere Unternehmenslandschaft prägen, scheinen in manchen Parteien plötzlich unerwünscht zu sein.



