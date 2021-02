Coronavirus: „Das Virus hat einen Boost bekommen“: Spahn und RKI mahnen bei Corona-Entwicklung zur Vorsicht

So liegt laut RKI die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei nur noch 41,1, in Thüringen dagegen bei 116,7. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. In Schleswig-Holstein, das in Flensburg eine starke Verbreitung der britischen Virusvariante registriert und dort eine nächtliche Ausgangssperre verhängt hatte, fiel der Wert unter die 50er-Marke (49,1).