Datenflut von Steuerhinterziehern Rechnungshof warnt vor Desaster bei Finanzämtern

Inzwischen droht bei über einer Million Kontrollmitteilungen aus dem Jahr 2014 eine Verjährung, warnt der Bundesrechnungshof in einem Bericht vom Herbst 2018, den das Bundesfinanzministerium bisher unter Verschluss gehalten hat und der der WirtschaftsWoche vorliegt. Seither habe sich die Lage nicht entspannt, erfuhr die WirtschaftsWoche aus dem Ministerium. Dabei hatte Deutschland seit 2011 Zeit, den automatischen Austausch von internationalen Steuerdaten zu organisieren. Dennoch würden die Behörden bisher an der technischen Umsetzung scheitern, schreibt der Bundesrechnungshof in dem 39-seitigen Bericht, die Millionen Datensätze aus dem Ausland auszulesen und an die jeweils zuständigen Finanzämter weiterzuleiten.