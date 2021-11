Debatte um Impfpflicht : Ungeimpfte Soldaten: Wie sicher ist die Amtshilfe durch die Bundeswehr?

Dass die Truppe auch in der vierten Welle nun wieder umfangreich angefordert wird, findet der Reservistenchef verständlich. „Die Kommunen haben schon viel getan. Personal, in einem so großen Umfang, wie in dieser Krise, können sie aber nicht bereitstellen“, sagte er. Hier könne die Bundeswehr und auch die Reserve im Einzelfall helfen.