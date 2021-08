Hackerangriff Bundeswehr muss erstmals Cyber-Amtshilfe leisten

Noch immer mangelt es den Kommunen und Landkreisen an einem kohärenten Vorgehen. Ruge fordert deshalb, „verbindliche Standards, was als Grundabsicherung zwingend in jedem Landkreis, jeder Stadt, jeder Gemeinde vorhanden und organisiert sein muss“. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen würden den Kommunen ihre Daten anvertrauen. Dass die IT-Sicherheit gewährleistet werde, würde zu Recht erwartet.



Ob die Cyber-Amtshilfe der Bundeswehr in Anhalt-Bitterfeld womöglich noch ausgeweitet werden muss, steht bisher noch nicht fest. Derweil laufen die anderen Einsätze der Bundeswehr weiter: Nach der Flutkatstrophe in Westdeutschland leisten derzeit 900 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Kräfte Amtshilfe, zur Bewältigung der Pandemie sind bundesweit noch rund 2300 Kräfte im Einsatz.



