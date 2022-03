Debatte um Nato-Einsatz Beginnt für die Ukraine keinen dritten Weltkrieg!

Die Reaktion der so eindringlich wie anrührend angeflehten Abgeordneten war überall die gleiche: Ja, man hilft der Ukraine und ihrem Präsidenten mit Geld und Waffenlieferungen, auch mit logistischer und nachrichtendienstlicher Kooperation – aber eben nicht mit einem aktiven Einsatz von Nato-Truppen. Weder vor Ort in Kiew oder anderen belagerten Städten noch in der Luft mit der Durchsetzung einer Flugverbotszone. Selenskyj und seine Botschafter im Westen können noch so sehr fordern und drängen: Ein solcher Luftkorridor über der Ukraine wäre brandgefährlich. Will man ihn durchsetzen, müsste die Nato gegebenenfalls russische Flugzeuge abschießen, sobald sie in die Flugverbotszone eindringen. Das Ergebnis wäre ein dritter Weltkrieg mit unabsehbaren Folgen.