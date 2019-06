„Die Zerstörung der CDU“: Youtuber Rezo bei Böhmermann: Politiker sollen „weniger Scheiße bauen“

„Die Zerstörung der CDU“, veröffentlicht kurz vor der Europawahl, ist inzwischen fast 15 Millionen Mal geklickt worden. Rezo wurde danach wohl in so ziemlich jede Talkshow eingeladen, entschied sich aber für Böhmermann, wie dieser nicht ohne Stolz verkündete. Aufgezeichnet wurde die Show bereits am Mittwoch, wie immer in einem abgewrackten ehemaligen Teppichgeschäft in einem Hinterhof in Köln-Ehrenfeld - wo die Grünen bei der Europawahl 40 Prozent holten.