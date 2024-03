Digitalisierung der Verwaltung: Deutschland liegt jetzt auf einem Relegationspatz

Natürlich macht man das nicht durch ein Gesetz. Digitale Verwaltung lebt vom Machen. Im bestehenden Rahmen stoßen wir an Grenzen, die eben gerade nicht in technischen, sondern in juristischen Restriktionen zu suchen sind. Es geht aber auch ums liebe Geld. Deswegen ist die Schuldfrage, wer jetzt alles gestoppt hat, auch nicht eindeutig zu beantworten. Auch auf Bundesebene muss es Bewegung geben, was die Finanzierung zentraler Digitalprojekte für die Verwaltungen in Deutschland angeht.