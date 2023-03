E-Fuels-Debatte Herr Wissing, machen Sie den Sack jetzt zu!

Niemand vermag heute zu sagen, ob China in ein paar Jahren Europa den Zugang zu E-Auto-Batterien kappt, ob Verbraucher in erwarteter Zahl auf E-Autos umsteigen, ob Strom im arabischen Raum so viel billiger ist als in Europa, so dass man mit E-Sprit von dort preiswerter unterwegs ist als mit Strom – oder ob neue Natriumbatterien E-Autos so billig machen, dass all diese Argumente hinfällig sind.



Entscheidend ist deshalb: Die sich anbahnende Lösung schafft Flexibilität, sich auf solche Entwicklungen einzustellen.