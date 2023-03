In der Atacama-Wüste, am Rande des Solarkraftwerks AES Andes II B, hat das Unternehmen vergangenes Jahr eine 10-Megawatt-Anlage ausgelegt. Die mit den neuen Modulen ausgestattete Fläche unterscheidet sich auch beim Blick aus dem All deutlich vom Rest der Anlage. Weil kein Wüstenboden zwischen den Paneele durchscheint, erstrahlt sie in kräftigem Blau. Inzwischen gibt es solche Zellen von 5B auch in Panama und Australen. Chile aber gilt in den Augen der Investoren als idealer Standort, um einer der wichtigsten Exporteure von grüner Energie weltweit zu werden, etwa in Form von grünem Wasserstoff oder E-Fuels, die sich aus dem Solarstrom herstellen lassen.



