Energiegeld: Schwesig fordert wegen hoher Energiepreise mehr Entlastung für Rentner

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat in der Debatte um hohe Energiepreise weitere Entlastungen gefordert. Es sei gut, dass der Bund nun das Wohngeld reformieren wolle, sagte die SPD-Politikerin nach einer kurzfristig angesetzten Schalte von Kanzler Olaf Scholz mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Freitag. „Gerade die Bürgerinnen und Bürger mit kleinem Einkommen brauchen dauerhafte Unterstützung bei den Energiepreisen“, sagte sie und forderte, das sogenannte Energiegeld auch an Rentnerinnen und Rentner zu zahlen.