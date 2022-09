Energiekrise Widersetzt euch den Populisten!

Die Energieminister der 27 EU-Staaten, die heute in Brüssel zusammengekommen sind, sollten ein wichtiges Grundprinzip beherzigen: Wer den Preis für Energie beeinflussen will, muss das Angebot hoch- und die Nachfrage runterfahren. Das steht leider nicht im Mittelpunkt der Vorschläge, über die in Brüssel diskutiert wird. Die geplante Übergewinnsteuer wird mittelfristig das Angebot an Energie senken, weil sie den Anreiz für Investitionen in erneuerbare Energie schwächt. Über die gemeinsame Gasbeschaffung wird dagegen kaum noch gesprochen. Und Pläne zum Energiesparen kommen nur am Rande vor.