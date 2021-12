Energiepreise Immer mehr Haushalte haben Heizkosten über „kritischer Belastungsgrenze“

Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa hält die CO2-Komponente im Wohngeld daher für einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Es folgt jedoch ein Aber: Die „Wirkung sollte jährlich überprüft, die Ausgestaltung nötigenfalls angepasst werden“. Zudem solle die Modernisierungsumlage bei Mieterinnen und Mietern nur in der Höhe erhoben werden, in der die Gebäudeenergiekosten tatsächlich sinken. Der Präsident des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Adolf Bauer, fordert ebenfalls „eine dynamische Heizkosten- und Energiekostenkomponente sowie eine Klimakomponente im Rahmen energetischer Sanierungen“.