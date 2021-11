München „Der Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt ist absurd“

Konnten private Investoren bisher 60 Prozent der entstehenden Wohnungen frei vermarkten – was dann meist den Einzelverkauf als Eigentumswohnungen bedeutete – müssen sie stattdessen fortan 60 Prozent im Preis regulierte Mietwohnungen vorsehen. Die Bindung erhöht sich zudem von bisher 25 auf 40 Jahre. So sieht es die jüngste Reform der so genannten „sozialgerechten Bodennutzung“ (SoBoN) vor. Erst 2017 war sie von der damals noch rot-schwarzen Rathauskoalition verändert worden. Vier Jahre später verschärft Rot-Grün die Vorgaben unter dem Druck fehlender Mietwohnungen. Nur noch 20 Prozent der entstehenden Wohnungen dürfen als Eigentumswohnungen veräußert werden. Verteuern wird sich zudem die Infrastrukturabgabe, mit der sich Investoren beispielsweise am Bau und Schulen oder Kitas beteiligen. Er soll von 100 auf durchschnittlich 175 Euro pro Quadratmeter steigen.



Die CSU und die Münchner Wohnungswirtschaft laufen Sturm. Investoren würden mit den Füßen abstimmen, warnen sie. Abwarten, meint SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter. Für die Kleinflächen in der Innenstadt, auf denen für Eigentumswohnungen seit Jahren nur noch Höchstpreise aufgerufen werden, gelten die Auflagen ohnehin nicht. Und für die Großprojekte besteht Verhandlungs-Spielraum wie in einer Art Baukastensystem: Wollen Privatinvestoren mehr Eigentumswohnungen bauen, müssen sie etwa einen Teil des Grundstücks zu günstigen Preisen an die Stadt verkaufen.