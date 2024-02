Energiewende: Bundesregierung stellt 3,5 Milliarden Euro für Import von grünem Wasserstoff ab 2027 bereit

Für den Import von grünem Wasserstoff stellt die Bundesregierung in den Jahren 2027 bis 2036 bis zu 3,53 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Geld komme aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF), teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. „Wir wollen ab Ende dieses Jahrzehnts erhebliche Mengen an Wasserstoff für unsere Industrie und zur Energieversorgung importieren können“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).