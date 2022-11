Energiewende: Habeck bringt Klimaschutz-Verträge mit Industrie auf den Weg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit einem milliardenschweren Förder-Konzept nach der Energie- nun auch die grüne Industrie-Wende einleiten. So würden zunächst energieintensive Branchen wie Stahl-, Chemie- oder Zement ihre Produktion klimafreundlich umstellen, wie der Entwurf einer Richtlinie zeigt, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.