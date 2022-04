Energiewende Pragmatismus statt Perfektionismus: Mit fünf Punkten gegen Putin

In der jetzigen Situation ist es völlig unangemessen, weiter auf Deutungshoheit zu pochen. Nein, wir werden leider nicht kurzfristig mit erneuerbaren Energien 100 Prozent unseres Primärenergiemixes abdecken können. Und ja, die erneuerbaren Energien sind ein wesentlicher Schlüssel für die Steigerung der Unabhängigkeit Deutschlands und der EU. Und ja, dabei wird Wasserstoff, insbesondere grüner Wasserstoff, ein wichtiger Hebel sein. Aber auch der wird nicht primär in Deutschland produziert werden, und die Kostenstruktur wird unter einer reglementierten Nachfrage leiden. Was jetzt zählt, sind pragmatische Lösungen. Energiepartnerschaften, die lösungsorientiert funktionieren, und vor allem Ehrlichkeit darüber, was möglich ist und was nicht.