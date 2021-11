Engpass beim Immunisieren und Auffrischen Apotheken wollen bundesweite Erlaubnis zum Impfen gegen Covid-19

Für Laien ist bisher jedoch nur schwer erkennbar, wo in Apotheken sie sich bereits gegen Influenza schützen können. So nehmen in Berlin beispielsweise Pharmazien im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf am Modellversuch teil, nicht aber in den meisten der anderen elf Bezirke der Hauptstadt. In Deutschland digitalisieren die Apotheken allerdings bereits die Nachweise der Immunisierung gegen Corona aus dem gelben Impfausweis.