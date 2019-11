Erneuerbare Energien: Umweltministerin Schulze blockiert Altmaiers Windenergie-Plan

Bundesumweltministerin Svenja Schulze lehnt den Gesetzesplan von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit neuen Regelungen für den Windenergie-Ausbau ab. „Wir sind mit dem Vorschlag nicht einverstanden“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin und kündigte damit Widerstand in der laufenden Abstimmung unter den Ressorts an. „Wir können das in dieser Form nicht machen.“