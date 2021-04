Erst AstraZeneca, jetzt J&J Die schlechten Impfstoff-Nachrichten zeigen auch etwas Gutes: ziemlich wache Behörden

Paul-Ehrlich-Institut, CDC, FDA, EMA und wie sie alle heißen nehmen Meldungen über Nebenwirkungen sehr ernst. Sie prüfen, vergleichen, wägen ab und ändern mitunter – während laufender Verimpfung – ihre Empfehlungen. Auch wenn es immer noch deutlich wahrscheinlicher ist, an einer Coronainfektion zu sterben als an einer Thrombose: Diese Akribie schafft Vertrauen. Zwar nicht in die Pharmakonzerne. Aber in die Arzneimittelsicherheit.