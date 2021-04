Erstes Bundesland öffnet So bescheiden sieht die geplante Massenöffnung im Saarland wirklich aus

Kinos:

Die Kinos der bekannten Kette Cinestar werden nicht pünktlich am 6. April öffnen können. „Für uns kam die Ankündigung sehr überraschend“, sagt die Pressesprecherin Sandra Backhaus. Nur wenn tatsächlich mindestens 80 Prozent der Kinos geöffnet seien, könne Cinestar neue Filme präsentieren. Hinzu kommt, dass die Kinos für die Wiederaufnahme des Betriebs nach Angaben der Pressesprecherin bis zu vier Wochen Vorbereitungszeit benötigen. Genau wie in der Gastronomie: Ware müsse eingekauft und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden. Man könne also weder von heute auf morgen öffnen, noch den Betrieb kurzfristig rauf- und wieder runterfahren. „Wir haben bisher kaum Förderhilfen erhalten“, sagt Backhaus. Deshalb sei eine unsichere Wiedereröffnung schlichtweg zu teuer. Und: Weitere Vorbedingung für die Wiedereröffnung sei der Wegfall der Maskenpflicht am Platz. Der Verzehr von Speisen und Getränken müsse ermöglicht werden. Für Cinestar gibt es noch viel Klärungsbedarf.