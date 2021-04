Erstes Bundesland öffnet So bescheiden sieht die geplante Massenöffnung im Saarland wirklich aus

Aktuell hat das Saarland eine der niedrigsten Sieben-Tages-Inzidenzen in Deutschland - allerdings mit beunruhigender Tendenz. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage stieg von 89,9 am Mittwoch auf 92,4 am Donnerstagabend. Die Impfquote im Saarland mit knapp einer Million Einwohnern ist im Vergleich hoch. Mit einer Quote von knapp 13,4 Prozent bei den Erstimpfungen liegt das Land auf Platz zwei der Bundesländer, knapp hinter Bremen (mit 13,5 Prozent). (Stand der Daten: 1.4.2021)



Um das Saarland-Modell umsetzen zu können, müssen genügend Testmöglichkeiten her. Insgesamt seien nach Angaben des Regierungssprechers Alexander Zeyer derzeit 41 Testzentren im Saarland aktiv. Hiervon konnten unter anderem bereits 37 Testzentren mit der Durchführung der Tests nach dem drei Säulen- Konzept beauftragt werden. Nach diesem Konzept betreibt das Bundesland in der ersten Säule derzeit sieben landeseigene Testzentren. Darüber hinaus bieten in der zweiten Säule mit 67 Apotheken, 20 Zahnärzte und 225 Ärzte kostenfreie PoC-Antigen- Schnelltests an. Zudem haben die Landkreise in der dritten Säule lokale Partner mit der Errichtung von mittlerweile rund 30 Testzentren beauftragt. Damit steht in vielen saarländischen Gemeinden ein eigenes Testzentrum über das Testangebot in Apotheken, Laboren und bei Ärzten und in den Testzentren hinaus zur Verfügung. Zudem werden im Regionalverband Saarbrücken, der Stadt St. Wendel und in der Stadt Saarlouis insgesamt vier private Testzentren betrieben. Auch stellt das Saarland bereits seit längerem ein Angebot an zwei Schnelltests pro Woche für Lehrkräfte und Schüler sicher.



Die Vorbereitungen zur Verhinderung einer Infektionswelle durch die Massenöffnung laufen auf Hochtouren. Doch wie sieht es eigentlich in den Branchen aus?