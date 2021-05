Europäische Wasserstoff-Allianz Mit 62 Projekten zur Nummer eins der Welt beim Wasserstoff?

Die Bundesregierung will durch den Einsatz von Wasserstoff etwa in der Stahl- oder der Chemieindustrie den CO2-Ausstoß deutlich verringern und die Klimaschutzziele erreichen. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Die EU wird angesichts der hohen Summen genau prüfen, ob die Projekte mit den Wettbewerbsregeln im Einklang stehen. Altmaier wollte keine Summen für einzelne Vorhaben nennen, bezifferte aber auf Nachfrage, das ein Projekt von Thyssenkrupp in Duisburg mit einem „sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag“ unterstützt werden soll.