Europäische Zellfertigung: Altmaier hofft auf grünes Licht aus Brüssel für Batterie-Großprojekt

Batteriezellen spielen bei Elektroautos und bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Altmaier will ein Drittel der weltweiten Batteriezellen-Produktion nach Europa holen. Tausende Jobs sollen so entstehen. Branchenkenner gehen davon aus, dass sich weitere deutsche Konzerne an zwei anderen Konsortien beteiligen, zum Beispiel Volkswagen und BASF, jeweils mit ausländischen Partnern. Das Wirtschaftsministerium will insgesamt Fördergelder im Volumen von einer Milliarde Euro bereitstellen.