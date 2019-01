 Facebook. Google, Amazon: CSU-Politiker halten an EU-Digitalsteuer fest

MünchenDer Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der im Mai anstehenden Europawahl, Manfred Weber (CSU), hält eine Steuer für Digitalriesen wie Facebook und Google auch nach dem Scheitern eines ersten Anlaufs nach wie vor für notwendig. „Es ist etwas, was wir tun müssen, um Fairness in diesem neuen Markt zu schaffen“, sagte Weber am Montag auf der Digitalkonferenz DLD in München.