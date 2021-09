Fachkräftemangel „Wir haben uns mehrfach gefragt: Müssen wir woanders hin?“

Sein Unternehmen profitiert in der Region zudem von einem klaren Alleinstellungsmerkmal, so sieht es Silberer. In Offenburg könne man bei Burda arbeiten, bei Edeka, bei Mittelständlern. Wer aber Start-up-Kultur suche, etwas „reißen will“, der komme an Sevdesk nicht vorbei – und daher oft in sein Unternehmen.



„Auch im Hinblick auf die allgemeine Attraktivität einer Region bestehen für die ländlichen Räume häufig Nachteile. Eine schlechtere Ausstattung mit Bildungseinrichtungen sowie mit Einrichtungen zur Gesundheits- und Daseinsvorsorge mindert die Attraktivität dieser Räume für den Zuzug von Fachkräften, die für die Unternehmen vor Ort von großer Bedeutung sind.“

- Stiftung Familienunternehmen, Die Bedeutung der Familienunternehmen für ländliche Räume, 2020