Fachkräftemangel „Wir haben uns mehrfach gefragt: Müssen wir woanders hin?“

In dieser Hinsicht ist Josch Durand ein Wunschmitarbeiter. In Essen aufgewachsen, zog er zum Studium nach Berlin – für ein gutes Jahrzehnt sein „absoluter Lebensmittelpunkt“, wie er sagt. Aber mit Anfang 30 kühlte seine Begeisterung ab. Er habe immer größere Probleme gehabt, sich in der Stadt zu verankern, Berlin habe nicht mehr das geboten, was er suchte. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin entschied Durand, nach Süddeutschland zu ziehen. Von Motorradurlauben kannten sie den Schwarzwald, mochten, dass die Menschen dort freundlich grüßten.



Aufs Land wollte der Mediengestalter zunächst trotzdem nicht. Er ging nicht davon aus, dort eine Stelle zu finden. Daher bewarb er sich in Freiburg. Der Algorithmus einer Internetjobbörse schlug ihm allerdings hartnäckig Offenburg als Standort vor, „obwohl das nicht in meinem Radius lag“, erinnert sich Durand. Es war eine Stelle bei Sevdesk, in der Beschreibung fand er sich wieder. „Zur Not pendele ich von Freiburg“, habe er sich gedacht und sich beworben.



Durand ist aus dem heimischen Arbeitszimmer zugeschaltet. Er trägt große weiße Kopfhörer, hinter ihm steht ein 3-D-Drucker. Das Gespräch findet vor dem Besuch in Offenburg statt, weil Durand einige Wochen Elternzeit nehmen wird. Heute leitet er Sevdesks Kreativteam mit fünf Mitarbeitern, verantwortet den visuellen Auftritt des Unternehmens. „In Berlin halten sich so manche Start-ups, weil sie Glück hatten; nicht, weil sie eine Vision haben“, findet er.