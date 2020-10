Fall Nawalny: Röttgen wirft Altkanzler Schröder „Beteiligung an Vertuschung“ vor

„Dass die Milliardäre die Woche über ihr Volk unterdrücken und am Wochenende in London, München oder sonst wo einkaufen gehen und ihr Geld ausgeben und waschen, das ist nicht akzeptabel. In Europa wird immer noch viel zu viel Gelegenheit dafür gegeben, dass schmutziges Geld gewaschen wird. Sowohl an das Geld auch an die Personen müssen wir ran“, so Röttgen weiter. Auch Nawalny selbst hatte zuvor Sanktionen gegen Kreml-nahe Einzelpersonen gefordert und Schröder als „Laufburschen Putins“ bezeichnet.