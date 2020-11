Familienministerin Giffey setzt sich für Initiativen gegen Einsamkeit im Alter ein

Giffey betonte, der Bund leiste in den Kommunen „Hilfen zur Selbsthilfe“. Sie erinnerte an Projekte, die durch ihr Haus angestoßen oder gefördert würden. Dabei gehe es etwa um Angebote vor Ort, „die den Menschen helfen, miteinander in Kontakt zu kommen, Patenschaften einzugehen und sich ehrenamtlich zu engagieren“. Die Angebote richteten sich unter anderem an ältere Beschäftigte, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, sowie an Hochbetagte.