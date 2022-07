Fehlendes Personal Flughafenchaos: Warum Deutschland mehr Zeitarbeit braucht

Die Turbulenzen an den deutschen Flughäfen zu Beginn der Sommerferien haben viele Ursachen, doch nicht alle sind hausgemacht: Für die Fluggesellschaften sind Planungen in der Pandemie genauso schwierig wie überall in der Wirtschaft. Ein schnelles Hochfahren der Kapazitäten beim Bodenpersonal und bei der Gepäckabfertigung ist schwierig, wenn unklar ist, wie lange die aktuelle Nachfrage anhält. Zumal viele Beschäftigte in diesem Bereich in andere Branchen abgewandert sind.