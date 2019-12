Flüchtlingspakt: Merkel plant wohl Treffen mit Erdogan im Januar

Erdogan hatte vor wenigen Tagen erklärt, sollte die Gewalt in der syrischen Region Idlib nicht enden, könnten die Staaten Europas einen Ansturm der Migranten zu spüren bekommen. Mehr als 80.000 Menschen bewegten sich angesichts der russischen und syrischen Bombardierungen in der Region derzeit von Idlib in Richtung Türkei. Europa müsse helfen, die Gewalt in der Region zu beenden. Sonst werde es Zustände wie in der Flüchtlingskrise 2015 erleben. Die Türkei hat mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen.