Flut-Spenden „Unterversicherten die Existenz zu retten, ist nicht ungerecht“

WirtschaftsWoche: Herr Radtke, mehr als eine halbe Milliarde Euro privater Spenden sind nach der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bei den Hilfsorganisationen eingegangen. Wie sorgen Hilfsorganisationen wie die Malteser für Fairness und Transparenz bei der Verteilung dieser Gelder?

Ingo Radtke: Bei der Soforthilfe zahlen wir pro Haushalt 2500 Euro als Handgeld aus, damit Menschen, denen das Wasser den kompletten Hausrat zerstört hatte, die Dinge bezahlen können, die ihnen im Moment nach ihrem eigenen Ermessen am meisten weiterhelfen. Bei der Ermittlung der Betroffenen stimmen wir uns eng mit den Ortsbürgermeister/innen ab, da diese am ehesten wissen, wer in ihrer Gemeinde betroffen ist. Außerdem tauschen wir uns zwischen den Hilfsorganisationen aus, um uns einerseits nicht zu doppeln, andererseits alle Orte abzudecken.