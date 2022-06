Schon ohne die zu erwartende Reaktion der Mineralölkonzerne, die Spritpreissenkung nur anteilig an die Kunden weiterzuleiten, waren Zweifel angebracht. Was hat ein arbeitsloser Mann in Frankfurt ohne eigenes Auto davon, dass Normalbenzin nun potentiell 35 Cent weniger als zuvor kostet? Was nützt es einer Rentnerin aus dem Thüringer Wald, wenn das Monatsticket für den nichtexistierenden öffentlichen Nahverkehr nun deutlich billiger ist? Der Bus kommt nun erst recht nicht! Aber immerhin können jetzt die Ministerialbeamten und andere Gutverdiener ein wenig Geld im Sommerurlaub sparen, wenn sie mit ihren eigenen Wagen in die Alpen oder an die Ostsee fahren. Außerdem wird die Bahnfahrt aus dem Urlaubsort zum Shoppen nach Lübeck oder München auch gleich billiger.