Darüber hinaus sind gerade Menschen mit geringen Einkommen oft auf individuelle Mobilität angewiesen – schließlich sind die Kosten des Wohnens in Städten höher als auf dem Land. Deswegen wohnen viele Menschen, die in Städten arbeiten, auf dem Land; nicht alle sind gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Deswegen ist es zentral, dass beim Thema Klimaschutz schon aus Gerechtigkeitsgründen das Thema Verteilung mitgedacht wird.



Dies ist ein komplexes Unterfangen. Ein Weg dazu wäre es, die Steuerpolitik grundsätzlich zu reformieren und die Lohnsteuer weitgehend durch die CO2-Steuer zu ersetzen. Damit hätte man einen Teil der Verteilungsprobleme gelöst, nämlich für die Arbeitnehmer. Sie zahlen nur noch CO2-Steuer. Menschen ohne Einkommen müssten dann aber eine Transferzahlung erhalten, die sie in die Lage versetzt, den CO2-Preis zu tragen. Allerdings ist es vermutlich unmöglich, diese Änderungen belastungsneutral auszugestalten, denn die Bepreisung des Klimas als Senke für Treibhausgase stellt in der kurzen Frist sicherlich eine Nettobelastung für alle dar. Dies kann man mikroökonomisch als den Einkommenseffekt der Klimapolitik verstehen.