Gas aus Russland Wie konnten wir von Putin so abhängig werden, Herr Gabriel?

Sigmar Gabriel war als Minister und SPD-Vorsitzender über viele Jahre mitverantwortlich für die Energiepolitik der verschiedenen Bundesregierungen. Für eine ausführliche Analyse der deutschen Energieversorgung stellte ihm die WirtschaftsWoche diese zentrale Frage: Wie konnten wir von Putin so abhängig werden, Herr Gabriel? In seiner Antwort erinnert Gabriel an den damals herrschenden Zeitgeist der Liberalisierung und das gewachsene Vertrauen in Russland. Hier seine Antwort im Original: