General Carsten Breuer über die Coronakrise „Richtung Herbst kann es wieder zu verschärften Maßnahmen kommen“

Breuer bedauerte, dass die Bundeswehr derzeit nicht so leistungsfähig sei wie gewünscht. „Nicht der Einsatz in der Amtshilfe schwächt die Truppe, sondern Corona insgesamt hat dazu geführt, dass wir viele Übungen oder Ausbildungen nicht wie üblich durchführen konnten. Aber so lange Amtshilfe erforderlich ist, werden wir sie auch leisten“, sagte der General.