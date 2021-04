GfK-Konsumklima : Lockdown trübt Verbraucherlaune - „Konsum wird keine Stütze der Wirtschaft sein“

Der verschärfte Lockdown inmitten der dritten Corona-Welle lastet schwer auf der Verbraucherstimmung in Deutschland. Die Nürnberger GfK-Marktforscher sagen in dem am Mittwoch veröffentlichten Konsumklima-Barometer für Mai einen Rückgang um 2,7 auf minus 8,8 Punkte voraus.