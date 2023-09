Gleichberechtigung In der Wirtschaft müssen endlich mehr Ossis an die Macht

Von wegen, das wächst sich zusammen. Eine neue Untersuchung hat ergeben, dass Ostdeutsche in Führungspositionen stark unterrepräsentiert sind. Besonders dramatisch ist die Situation in der deutschen Wirtschaft. Laut der Studie sind gerade einmal vier Prozent der Führungskräfte in Ostdeutschland geboren. An der Gesamtbevölkerung dagegen haben Ostdeutsche einen Anteil von immerhin 20 Prozent.