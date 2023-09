Führungsstil Auf kurzem Wege zur effektiven Entscheidungsfindung

Wie treffen CEOs gute Entscheidungen? In einer Zeit, in der Führungskräfte Zugang zu mehr Daten und ausgefeilten Analysewerkzeugen haben als je zuvor, besteht die zentrale Herausforderung darin, zu wissen, wie viele Informationen ausreichend sind und wie man sie nutzt, um gute Entscheidungen in Bezug auf Einstellungen, Produktentwicklung und Ressourcenzuweisung treffen zu können.