Gleichberechtigung Ökonomische Freiheit hat noch immer ein Geschlecht

Ein Viertel der Frauen in Deutschland ist nicht erwerbstätig; die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit, unter Männern sind es hingegen nur neun Prozent. Frauen verdienen selbst bei gleicher Arbeit und Position immer noch weniger als Männer. Sie übernehmen den überwiegenden Teil der Care-Arbeit und werden in dem Moment, in dem sie Kinder haben, anders als männliche Kollegen stärker von Einschnitten im Hinblick auf Verdienst, Karrieremöglichkeiten und Altersversorgung betroffen – ökonomische Freiheit hat in Deutschland noch immer ein Geschlecht.