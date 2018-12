 Große Koalition: SPD vertagt Entscheidung über Werbeverbot für Abtreibungen

Die Unionsfraktion sieht in dem Streit derweil den Ball bei der Bundesregierung. Dies sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus am Dienstag in Berlin auf die Frage, was die Union tun würde, wenn die SPD eine über Fraktionsgrenzen hinweg freigegebene Abstimmung beim Paragrafen 219a verlange. Die zuständigen Minister wollen sich an diesem Mittwoch damit befassen und nach einem Kompromiss zwischen Union und SPD suchen.