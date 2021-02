Großspende Nicht nur die Grünen, auch die Finanziers haben sich verändert

In diese Gemengelage passt Antonis Schwarz mit seiner Großspende hinein: Der Deutsch-Grieche hat eine Stiftung mit Sitz in Berlin gegründet, die Guerrilla Foundation. Das meiste Geld wird dabei nicht gespendet, sondern investiert mit dem Ziel die Wirtschaft umzukrempeln. Guerrilla eben. Die soziale (und ökologische) Marktwirtschaft stellt er dabei nach seinen eigenen Aussagen in Interviews nicht in Frage. Er will aber alles am ökologisch und sozial ausrichten. „Impact Investing“ ist sonst sein Metier - also Investieren, um Anstöße und gesellschaftliche Wirkung zu entfalten. Erneuerbare Energien, Kleinkredite für UnternehmerInnen und oder andere Sozialunternehmen.



Beide – Investoren wie Schwarz und die nun spenderfreundlichen Grünen – sind nicht mehr das, was mal Koordinatensystem der Bundesrepublik als sicher angesehen wurde. Wie beide Seiten nun zusammenkommen zeigt aber nur, wo sich der Mainstream und die Macht aller Voraussicht nach versammeln werden nach der Bundestagswahl.