 Gutachten: AfD verärgert über Veröffentlichung von internem Gutachten

Der Verfassungsschutz hatte die AfD als Ganzes zum Prüffall erklärt und nimmt sie damit stärker unter die Lupe. Das hatte der Präsident des Inlandsgeheimdienstes, Thomas Haldenwang, am Dienstag vor der Presse in Berlin erläutert. Noch genauer hinschauen will seine Behörde beim rechtsnationalen „Flügel“ und der Jungen Alternative: Diese wurden zum Verdachtsfall erklärt.