Haushaltspolitik: Studie: Kommunen droht bis 2024 Defizit von 23 Milliarden Euro

Die Kommunen in Deutschland sind 2020 nur dank umfangreicher Hilfen von Bund und Ländern vergleichsweise gut durch die Coronakrise gekommen. In den Jahren 2021 bis 2024 drohen ihnen nun aber hohe Defizite, die negative Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft haben können, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht.