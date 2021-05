Impftempo Impfzentrum oder Hausarzt? Das ist nicht nur eine Frage des Geldes

In Impfzentren durchlaufen pro Stunde nach Aussage von Eingeweihten meist bis zu 120 Impflinge das Zentrum. In einer Hausarztpraxis können pro Tag nebenbei womöglich 20 Impfungen durchgeführt werden. Hinzu kommen unterschiedlich gelagerte Vorteile: Hausärzte kennen ihre Patienten und sind auch auf dem flachen Land vertreten. Doch was ist wiederum mit den vielen Menschen in Deutschland, die gar keinen Hausarzt haben? Sie kommen im Impfzentrum – etwa in Berlin - teilweise schneller dran, auch wenn sie keine hohe Priorität vorweisen können.