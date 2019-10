Industrie: Saarland bittet Merkel um Milliardenhilfe wegen Stahlkrise

Das Saarland dringt einem Medienbericht zufolge auf Hilfen des Bundes für seine kriselnde Stahlindustrie. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ, Freitagsausgabe) vorab berichtet, warnt Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einer Abwanderung der Stahlproduktion in andere Länder mit geringeren ökologischen und sozialen Standards. Die Produktion von sauberen und innovativen Stahlprodukten „made in Germany“ müsse erhalten werden. Hans verweise auf die beiden saarländischen Stahlunternehmen Dillinger Hütte und Saarstahl, die einen Abbau von annähernd 20 Prozent der Beschäftigten in den kommenden drei Jahren angekündigt hätten.